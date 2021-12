Chargé(e) de clientèle Lumière – Vidéo / Ouest

Localisation : Région Ouest

La société CSI audiovisuel, fabricant des marques Starway et Halto, et distributeur de matériels d’éclairage et de vidéo, recrute pour son catalogue Freevox un(e) chargé(e) de clientèle pour le secteur Ouest. Acteur majeur du marché Français, doté de marques prestigieuses & reconnues de ses clients, nous proposons nos solutions à une clientèle variée : intégrateurs, prestataires & bureaux d’études. Le spectre des besoins couverts par nos solutions est très large allant du projecteur sur batterie aux machines à fumée en passant par les projecteurs asservis et les écrans leds.

Mission :

Votre mission sera de développer l’activité commerciale du portefeuille clients qui vous sera confié. Vous assurerez aussi un travail de prospection auprès de futurs clients. Vous élaborerez les cotations correspondantes aux besoins de vos clients et vous en assurerez le suivi, de la proposition à la phase de règlement, en partenariat avec l’ensemble des équipes, notamment l’administration des ventes et les équipes techniques.

Vous construirez ainsi votre développement commercial en le basant sur la proximité auprès de vos clients, la parfaite connaissance de vos catalogues et la fiabilité de vos conseils.

Les profils que nous cherchons :

Passionné(e) de lumière et de vidéo, intéressé(e) par l’approche technique de ce domaine, vous justifierez d’une expérience minimale de 2 à 3 ans dans le suivi d’affaires et le commerce.

Technicien dans le monde de l’éclairage & de l’image avec une véritable fibre commerciale et à l’écoute des besoins de vos futurs clients, vous souhaitez opérer un virage commercial dans votre carrière.

En complément, la compréhension de l’anglais serait appréciée.

Vos qualités

Curiosité, grande qualité d’écoute et d’échange, sens aigu du relationnel au sein de l’entreprise comme avec vos clients. Vous présentez une curiosité poussée pour la technique, une forte adaptabilité, un vrai goût du challenge et de la négociation. Vous êtes rigoureux, organisé et tenace pour un service client impeccable.

Vous pouvez nous faire parvenir vos candidatures (cv + lettre de motivation + prétentions) à xmoguerou@csi-audiovisuel.com ■