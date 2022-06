Commercial en produits SONORISATION /LUMIERE / VIDEO

Entreprise

Notre client est leader en France sur la commercialisation de produits de sonorisation et d’éclairage, en grande distribution et auprès des clients professionnels. Cette jeune société (créée en 2007), dynamique et ambitieuse recherche son Commercial sur la région Sud-Ouest (axe Bordeaux-Toulouse idéal) pour le circuit professionnel. Si vous êtes DJ ou expert des produits de sonorisation ou de vidéo, si vous êtes curieux, si vous aimez l’esprit start-up et relever des défis, et si vous êtes un bon commercial… postulez !

Missions

Fidéliser la clientèle existante par une relation suivi et durable

Prospecter et développer une clientèle d’installateurs, prestataires et magasins spécialisés dans les produits de sonorisation

Assurer la relation entre les clients et les différents services du siège (logistique, adv)

Remonter les informations du terrain et assurer une veille concurrentielle

Attention, le large secteur à couvrir nécessite de découcher en moyenne 2 nuits par semaine.

Profil H/F

Vous justifiez d’une expérience confirmée dans une fonction commerciale en B to B, avec une appétence pour la prospection et le développement de votre portefeuille clients.

Vous connaissez le marché de la sonorisation et/ou de la lumière/ vidéo ou vous êtes DJ ou musicien occasionnel

vous êtes DJ ou musicien occasionnel Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et un sens aigu du service client.

Vous êtes pragmatique, un Homme/femme de terrain, doté d’un bon relationnel, orienté résultats, réactif

Autonome, vous savez vous organiser, gérer les priorités et prendre des décisions.

Eléments contractuels

Notre candidat habitera la région Sud-Ouest, idéalement sur l’axe Bordeaux-Toulouse.

Package attractif avec un fixe adapté à la séniorité + bonus de 12 K€ + voiture de fonction.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse : c.corniere@maesina.com ■