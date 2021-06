Commercial Audio et Eclairage – France Nord-Ouest (h/f)

Disponibilité du poste : immédiate

Le groupe allemand Adam Hall, à forte croissance mondiale, fabricant et distributeur des marques Cameo lighting, LD Systems, Palmer, Defender et Gravity avec un catalogue de plus de 6 000 produits s’étendant sur les marchés de l’éclairage professionnel et du son, recrute un commercial pour le Nord-Ouest de la France.

Vous avez une expérience réussie dans la vente, en lien avec les technologies audio et d’éclairage professionnelles sur le marché du divertissement, des événements et de l’intégration. Vous êtes capable d’organiser et de gérer des présentations produit, de discuter de projets d’installations et d’utilisation avec vos clients que sont les intégrateurs, les revendeurs et les prestataires.

Vos tâches :

Fidéliser et développer les clients existants avec une relation cohérente et durable basée sur l’écoute et la qualité de service.

Collaborer et être un bon relais d’informations de nos chefs produits et de la direction pour atteindre les objectifs de vente et de représentation de notre entreprise.

Vous êtes responsable de votre domaine et avez pour mission de développer le chiffre d’affaires des marques distribuées par Adam Hall.

Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique et performante.

Votre profil:

Vous avez une solide connaissance du marché professionnel français de l’audio et de l’éclairage, couvrant les revendeurs, les prestataires de l’événementiel et les intégrateurs.

Vous avez une connaissance plus poussée concernant les produits audio dédiés à l’installation sera un plus.

Vous possédez une formation technique et une forte affinité commerciale, avec expérience dans un poste similaire.

Vous êtes ambitieux, motivé et énergique.

Vous détenez le Permis B, valide.

Vous êtes disponible pour faire des déplacements réguliers sur secteur et ponctuellement à l’étranger pour des réunions, des séminaires ou des salons professionnels.

Vous connaissancez les logiciels bureautiques classiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Ce que vous offre Adam Hall :

Un environnement de travail décontracté, convivial et sécurisé dans une entreprise stable et en croissance.

Une équipe agréable avec une passion commune pour les métiers de l’évènementiel.

Un emploi responsable et flexible dans une industrie innovante et créative.

De bonnes opportunités de développement et de formation continue dans une entreprise de taille moyenne avec le dynamisme d’une start-up.

À propos du groupe Adam Hall :

Le groupe Adam Hall est une société allemande de fabrication et de distribution de premier plan qui fournit des solutions technologiques événementielles dans le monde entier, à un portefeuille diversifié de clients commerciaux, notamment les revendeurs audio, les magasins d’instruments de musique, les prestataires de l’évènementiel, les intégrateurs AV et les fabricants de flight cases. La société propose une large gamme de technologies audio et d’éclairage professionnelles ainsi que des équipements de scène et du matériel de flight case sous ses marques LD Systems, Cameo, Gravity, Defender, Palmer et Adam Hall.

Fondé en 1975, le groupe Adam Hall regroupe désormais un ensemble de marques modernes et innovantes. Cela comprend un entrepôt et un centre logistique de 14 000 mètres carrés à son siège social près de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. En se concentrant sur la valeur et l’orientation service, le groupe Adam Hall a reçu un certain nombre de prix internationaux pour le développement de produits innovants et la conception de produits pionniers d’institutions prestigieuses telles que “Red Dot”, “German Design Award” et “iF Industry Forum Design”. De plus amples informations sur le groupe Adam Hall sont disponibles en ligne sur www.adamhall.com.

Profitez de l’occasion – envoyez-nous votre candidature détaillée par e-mail, en indiquant vos disponibilités et vos attentes salariales.

Adam Hall GmbH

Human Resources

Adam-Hall-Str. 1

61267 Neu-Anspach / Germany

Mail: hr@adamhall.com ■