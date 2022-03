Spécialiste en réseaux scéniques￼

Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) spécialisé(e) en réseaux scéniques en CDI

Kanju, un acteur dynamique du spectacle vivant

Kanju est une société spécialisée dans le secteur du spectacle vivant. Nous intervenons sur des missions de conception de salles de spectacle (maîtrise d’oeuvre en scénographie d’équipement) et d’assistance aux collectivités sur des projets culturels. Nous accompagnons également des équipes artistiques en phase de production. Nous sommes présents à Paris et Lambesc (13) et avons des clients en France et à l’étranger. Aujourd’hui, 15 personnes composent l’équipe de Kanju. Le poste concerne notre activité de maîtrise d’oeuvre en scénographie d’équipement pour venir renforcer l’équipe travaillant sur les réseaux scéniques. Plus d’informations sur : www.kanju.fr

Ce que nous recherchons

Sous l’autorité de la direction de Kanju et des chefs de projet, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous assurerez notamment les tâches suivantes :

– Participation à certaines phases du développement des projets, suivi des études de synthèse et suivi de chantier,

– Relation avec les différents bureaux d’études membres des groupements (BET fluides en particulier, etc.) et avec les interlocuteurs des maîtrises d’ouvrage et des utilisateurs afin d’approcher au mieux les attentes des projets,

– Rédaction de pièces écrites (compte-rendu, cahier des charges techniques, etc.) et dessin technique,

– Participation aux estimations budgétaires.

L’étendue de ces missions pourra être adaptée à vos compétences et à votre expérience.

Ce que nous proposons

– Poste CDI temps plein à pourvoir entre avril et septembre 2022,

– Le poste est basé à Paris ou Lambesc (13) et nécessite des déplacements en fonction de la localisation des projets. Une organisation avec une part de télétravail peut s’étudier si lieu de résidence éloigné,

– Rémunération selon convention collective des entreprises d’architecture et accord d’entreprise de Kanju, tickets restaurant, mutuelle, accord d’intéressement, Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Retraite, mise à disposition d’un téléphone mobile.

Le profil idéal que nous recherchons

– Expérience professionnelle dans notre secteur d’activité permettant d’assurer les missions ci-dessus avec une bonne autonomie,

– Maîtrise des outils de dessin informatique : bases Autocad et Sketchup, la pratique de logiciels spécialisés est appréciée (B.I.M., Dialux, Caneco, simulations audio…),

– Capacités rédactionnelles, sens relationnel et esprit d’équipe,

– Rigueur et esprit de synthèse, capacité d’anticipation et d’arbitrage.

Envoyer CV, aspirations salariales et lettre de motivation à : contact@kanju.fr ■