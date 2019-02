L’Agglomération du Choletais (49) recrute un Technicien audiovisuel (H/F)

Tâches à effectuer

Vous serez chargé(e) d’installer le matériel audio et vidéo ainsi que la sonorisation lors d’événements organisés par la collectivité et/ou ses partenaires associatifs et institutionnels.

Vous assurerez, également, la gestion et l’entretien du matériel audio-visuel de la Ville ainsi que de certaines salles de la Ville et de l’Agglomération du Choletais.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

– Conception, réalisation et installation de la prestation audiovisuelle lors d’événements et de manifestations,

– Maintenance du matériel audiovisuel de la Ville et de l’Agglomération du Choletais et présence d’assistance technique ponctuellement après demande préalable (intérieur et extérieur) : salles du conseil, des mariages, Araya et Paul Valéry,

– Sonorisation et projection vidéo lors d’événements, de manifestations, de conférences, de réunions publiques et de cérémonies patriotiques,

– Coordination et animation du personnel d’exécution,

– Maintenance du matériel audiovisuel,

– Installation et initiation des utilisateurs sur le matériel audiovisuel,

– Réalisation et finalisation des projets audiovisuels (reportages, interviews, teasers, clips…).