CSI audiovisuel recherche son Directeur du service communication (H/F) en CDI￼

Au sein d’une PME, leader de son marché (Solutions audiovisuelles professionnelles), vous serez à la tête d’un service de 3 personnes.

En lien avec la Direction Générale et les Directions Commerciales, vous définissez les plans de communication de l’entreprise et pilotez Ieur mise en œuvre pour l’ensemble des activités de l’entreprise, sur tous les champs de la communication et dans un cadre budgétaire défini. Vous êtes garant(e) de la qualité éditoriale, de la cohérence des actions de communication, et vous agissez en tant que conseil et support pour les directions internes.

En lien direct avec les nombreuses marques prestigieuses de nos 4 catalogues que sont : Arbiter, Audiopole, Freevox et Starway, vous assurez une diffusion de l’ensemble des messages fabricants pour une parfaite mise en avant sur nos différents marchés.

Activités principales :

Supports commerciaux (création et production de supports/contenus)

Web et réseaux sociaux (Digital 360°)

Événementiel

Presse

Communication interne

Vous élaborez également et suivez le budget. Vous pilotez les agences de communication extérieures et prestataires extérieurs.

Vous analysez les retombées des actions engagées.

Vous managez l’équipe communication.

Nous vous proposons :

Un CDI temps complet

Un environnement agréable sur Montévrain (77)

Votre profil: une expérience managériale est requise.

Formation en Communication Bac+5

Capacité à innover, force de proposition

Anglais courant oral et écrit

Qualités rédactionnelles

Sens du service

Qualités relationnelles

Une expérience dans notre domaine d’activité serait appréciée

Merci d’envoyer votre candidature à Mr MOGUEROU Xavier / xmoguerou@csi-audiovisuel.com ■