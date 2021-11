TECHNICIEN DE PARC LUMIERE ORIENTE RESEAU (H/F)

Tu souhaites intégrer une équipe jeune, passionnée et dynamique, dans laquelle tu pourras apporter ta contribution ? Tu es curieux, et tu aimes les technologies liées à l’informatique et au réseau lumière ? Tu recherches un poste en CDI ? Alors continue de lire, cette annonce est faite pour toi !

Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, nos 220 collaborateurs offrent une expertise sur des métiers très diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo et la structure.

Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre équipe réseau lumière, en recrutant un technicien de parc lumière orienté réseau (H/F). Ce poste est basé au Siège Social de l’entreprise, à Roissy-En-France (95).

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable de stock Lumière, au sein de l’équipe réseau composée de 3 personnes, tu es principalement chargé(e) de :

Préparer les régies et les racks pour les prestations,

Garantir la traçabilité des équipements,

Entretenir et réparer le matériel,

Mettre à jour les logiciels, pupitres et périphériques,

Accueillir, conseiller et offrir un service de qualité aux clients et personnel intermittent,

Contribuer à la gestion du stock des équipements et à leur rangement,

Participer au chargement/déchargement des camions

Profil recherché

Formation technique en lumière, une formation réseau est un plus

Expérience professionnelle souhaitée

Intérêt pour le milieu du spectacle, pour l’informatique et le réseau

Autonomie et polyvalence dans le travail

Goût pour le travail en équipe

Qualités relationnelles

Capacité d’adaptation, de réactivité et de rigueur

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir immédiatement

Rémunération selon profil

Mutuelle

Restaurant d’entreprise

Merci d’adresser ton CV par e-mail à l’équipe Ressources Humaines : rh@dushow.com, en précisant l’intitulé du poste. ■