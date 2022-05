Depuis 24 ans, TSE innove dans le domaine de l’ingénierie, la location et la vente de sonorisation, éclairage et vidéo pour le spectacle et l’événement. Entreprise de 40 personnes, dynamique et reconnue pour son professionnalisme, nous sommes leader sur notre marché et en constant développement. Nous aimons réaliser des projets ambitieux et exigeants avec comme ligne de conduite notre label de responsabilité sociétale et environnementale.

TSE cherche à renforcer son équipe par un(e) Gestionnaire-commercial location et transport

Mission location :

Le Gestionnaire commercial promeut le matériel en location chez TSE. Il conseille les clients et réalise les offres commerciales.

Mission transport :

Le Gestionnaire commercial recense les besoins en transport matériel de l’ensemble des services de l’entreprise puis les organise.

Formation et expérience :

Formation du type commercial, logistique et/ ou expérience dans notre métier

Contraintes d’exercices :

En haute saison, le poste peut entrainer une amplitude de travail importante.

Rémunération et conditions

CDI – rémunération en fonction des compétences.

Candidature :

CV et lettre de motivation à info@tse-live.com ■