ETC France Recrute un(e) PROJECT MANAGER

ETC est à la recherche d’un Project Manager pour rejoindre sa filiale française basée à Paris (Saint-Denis). Ce poste vise à fournir aux clients ETC une planification et des solutions d’intégration pour les projets scéniques et architecturaux. Pour cela, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes ventes et projets. Une aisance en français et anglais est souhaitée pour ce poste.

Descriptif du poste:

• Générer les prix et les nomenclatures en fonction des demandes des clients et dans le respect des délais.

• Planifier les systèmes d’éclairage en fonction des informations du client

• Calculer les prix en fonction de l’interprétation des dessins et des listes d’équipement

• Préparer les documents de devis

• Préparer les schémas DIALux

• Préparer les schémas électriques et les diagrammes des colonnes montantes.

• Fournir un soutien aux ventes

• Répond aux questions du personnel de vente

• Déterminer le moment où il faut faire part de ses préoccupations concernant des travaux donnés

• Répondre aux demandes de renseignements des clients et être force de proposition technico-commeciale

• Mettre en œuvre la conception de projets de systèmes en fonction des demandes du client et des documents de prescriptions de commande et de devis

• Examine les devis, les commandes de vente et les bons de commande et traite les divergences en temps opportun.

• Répondre aux demandes d’information des concessionnaires, consultants, ingénieurs, électriciens, représentants et utilisateurs finaux en temps opportun et de manière professionnelle.

• Proposer des solutions et S’assurer de la cohérence et de l’exactitude des plans de présentation.

• Fournir aux clients les dessins de soumission avant la date d’échéance.

• Gérer et communiquer l’état d’avancement du projet afin de garantir le respect du calendrier.

• Fournir un état d’avancement précis du projet aux clients dès que des changements surviennent.

• Confier le projet à la fabrication et à la logistique

• Organiser et planifier les interventions techniques pour l’installation des produits.

• Mettre à jour les calendriers des projets pour s’assurer qu’ils sont exacts et à jour.

• S’assurer que le produit expédié répond aux attentes du client.

• Fournir une assistance aux techniciens sur site

• Autres tâches raisonnables selon les besoins.

• Réaliser des projets et des demandes spéciales en temps opportun et de manière positive.

• Effectuer des tâches d’entretien occasionnelles, selon les besoins

• Fournir un soutien logistique ou administratif occasionnel, si necessaire

Qualifications prérequises:

• Bachelor/Licence Degree ou expérience professionnelle comparable dans des postes à responsabilité croissante dans la discipline concernée

• 4 à 6 ans d’expérience professionnelle

• Expérience dans le domaine des devis/ventes internes ou de la gestion de projet de préférence.

• Expérience de réalisations de plans

• Expérience d’AutoCAD/DIALux souhaitée

• Expérience dans le domaine de l’électricité et/ou de l’audiovisuel et de l’éclairage souhaitée

• Expérience en éclairage scénique et architectural souhaitée

• Expérience SAP souhaitée

• Excellentes compétences en matière de communication, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle.

• Capacité à lire, écrire et parler et comprendre le français et l’anglais.

• Connaissance de SAP souhaitée

• Capacité à lire des fiches techniques

• Sens de la précision et de la qualité

Pour postuler, suivez ce lien en selectionnant le filtre All countries – France – :