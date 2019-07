OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL(E) TESCA

Présentation

TESCA ALTIMIUM recherche un INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL B2B H/F IDF en CDI, avec de très bonnes connaissances techniques dans le domaine de l’audiovisuel et/ou de l’IT.

Peut convenir à un intégrateur ou un chargé d’affaires ayant un profil à la fois technique et commercial.

Nous cherchons un ingénieur technico-commercial (H/F) à l’image de la société : simple, motivé, ambitieux, à l’écoute des clients et avec le goût du challenge.

Société

TESCA ALTIMIUM propose la plus grande solution audiovisuelle professionnelle du marché français, avec des produits à la pointe de la technologie.

Notre gamme comprend des câbles, des cordons, de la connectique, et des interfaces et nous étendons notre gamme sur les produits audiovisuels sur IP.

La notion de service est très importante.

Tous ces produits sont donc stockés dans notre entrepôt de 3800 m² à Moissy Cramayel (77), le plus grand stock français.

Société à taille humaine, nous sommes pourtant le partenaire des plus gros intégrateurs et prestataires audiovisuels du marché français.

Mission

Rattaché directement au Directeur Général, vous serez responsable des ventes sur votre secteur, et de la réalisation des objectifs trimestriels et annuels fixés.

Responsabilités fonctionnelles

Les principales responsabilités de ce poste sont les suivantes :

• Atteindre tous les objectifs de vente sur l’ensemble des produits de notre gamme

• Augmenter notre part de marché sur les produits Altimium

• Prospecter et identifier de nouvelles opportunités pour construire et maintenir un pipeline de vente

• Analyser, qualifier les clients et leur répondre pour les solutions TESCA ALTIMIUM

• Faire le suivi des ventes dans notre logiciel commercial

• Obtenir des prévisions régulières et projets des clients, et fournir des informations sur la roadmap TESCA ALTIMIUM

• Développer et maintenir une expertise approfondie de la technologie, des produits et des applications TESCA ALTIMIUM, et l’utiliser pour établir une crédibilité technique auprès de nos clients

• Organiser des présentations produits chez les clients ou dans notre showroom

• Représenter nos produits auprès des clients et des utilisateurs lors d’événements tels que des conférences et salons professionnels

• Établir un partenariat avec l’équipe interne TESCA ALTIMIUM pour fournir toutes les informations et les commentaires clients et prospects

• Suivre le secteur et veiller à l’évolution du marché, des besoins des clients, des efforts et des stratégies de vente des concurrents, et en informer la direction.

• Faire un rapport de visite pour chaque rendez-vous client

• Assurer le service client en termes de demandes, de devis et de retours produits.

• Savoir résoudre les problématiques clients

• Le sédentariat devrait se situer à environ 15-20% du temps de travail

Profil Recherché

• Formation commerciale ou technique

• 5 ans d’expérience en tant que commercial dans le domaine de l’audiovisuel et/ou de l’IT

• Connaissance des systèmes et produits audio et vidéo professionnels

• Compréhension de la technologie audiovisuelle et de réseau IP

• Peut convenir à un chargé d’affaires qui vient du monde de l’intégration audiovisuelle

Qualités personnelles

• Posséder d’excellentes compétences en communication verbale, écrite et de présentation

• Assurer une veille technique professionnelle

• Posséder une forte volonté de travailler en équipe

• Avoir un bon état d’esprit, être positif, et aimer le goût du challenge

Rémunération

Salaire Fixe + Commissions

Contact

Mr EYSSARTIER Thierry

Mail : teyssartier@tesca-audio.com

www.tesca-groupe.com

www.altimium.com ■