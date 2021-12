Application Engineer – Business Communication

L’entreprise :

Notre client, fabricant de renommée mondiale d’une large gamme d’équipements audio recherche un ingénieur d’application technique pour le développement de leur gamme « business communication » auprès de leurs consultants.

Localisation :

France, idéalement Paris – Ile de France

Description :

Votre mission sera de créer et suivre un plan de développement afin que leur solution soit le choix numéro un.

Vous êtes l’expert technique et savez apporter votre savoir-faire et support aux clients et à l’équipe commerciale.

Vous êtes à l’aise dans l’organisation des démonstrations, présentations et formations sur les produits.

Votre dynamisme, rigueur et ténacité vous permettront de performer dans votre mission.

Votre organisation et suivi sont impeccables et vous disposez d’un excellent relationnel et sens du service client. De solides connaissances techniques sont nécessaires.

Anglais courant requis.

Pour postuler :

https://interfacio.invenias.com/apply/role/c3eb523a-2ffc-45d0-a430-4319eaff9de2 ■