Neutrik recrute un Commercial Sédentaire (inside sales)

Neutrik Group est un acteur majeur des équipements utilisés dans l’audiovisuel, l’évènementiel, le spectacle, mais également dans un grand nombre de secteurs où la robustesse des systèmes de connexion fournis est reconnue. Le groupe NEUTRIK est reconnu pour son sérieux et son expertise, notre société met en avant la qualité de ses produits. En nous rejoignant, vous évoluerez au sein d’un esprit start-up où la satisfaction de nos clients mais aussi de nos collaborateurs est importante.

Neutrik Group pour assurer son expansion et la croissance de ses nouvelles marques recherche un(e) commercial(e) sédentaire

Directement rattaché(e) à la direction commerciale, vous vous verrez confier les missions suivantes :

Traitement des demandes entrantes, mails, téléphoniques ou physiques • Définition du besoin auprès de chaque client et analyse rigoureuse des opportunités afin de les transmettre aux commerciaux terrains • Vente des produits des marques NEUTRIK, REAN, CONTRIK (par de l’up selling et du cross selling) • Réalisation des offres et des devis • Travail en étroite collaboration avec différents services : commerciaux itinérants, Product managers du siège, communication.

Profil recherché

Nous recherchons, avant tout, un(e) collaborateur(trice), pour pouvoir vous placer en conseiller auprès de vos clients • Nous souhaitons travailler avec un profil capable de faire preuve d’une écoute active, d’une grande réactivité et d’un intérêt pour les « produits techniques » .

Les prérequis :

Une formation de type BAC + 2 avec une expérience de la vente (au minimum 1 an) et un fort intérêt pour la technique • Une orientation process • Nous attendons une maîtrise de l’anglais intermédiaire/courant.

Si vous êtes autonome et curieux(se) d’apprendre, nous serons à l’écoute de votre candidature ! Postulez par email à l’attention de François GLASER : francois.glaser@neutrik.fr ■