RECHERCHE UN RESPONSABLE PARC SON (H/F)￼

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge professionnel et aimeriez intégrer une entreprise de passionnés œuvrant au cœur du spectacle vivant, de l’évènementiel et de l’audiovisuel ? Vous souhaitez exercer un métier alliant technicité et leadership ? Vous recherchez un poste en CDI ? Alors cette annonce est faite pour vous !

Prestataire de services reconnu, Dushow s’appuie sur l’expertise de ses 220 collaborateurs afin de proposer des solutions techniques sur des secteurs diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo, la structure ou encore l’énergie.

Nous recherchons un Responsable Parc pour l’équipe Son (H/F), sur notre site de Roissy-en-France (95).

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable d’Exploitation, vous êtes principalement chargé(e) de :

Animer et encadrer l’équipe des Techniciens Son tout en instaurant un bon climat social (25 personnes),

Observer et anticiper les plannings (production et équipe),

Répartir la charge de travail,

Superviser la préparation du matériel pour les prestations,

Organiser l’inventaire des équipements,

Coordonner l’ensemble des pôles, en collaboration avec les Gestionnaires de stock/parc,

Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité, et de prévention des risques au sein de l’équipe,

Challenger et apporter des propositions pour optimiser nos process auprès des équipes du parc Son,

Être le garant de la qualité du service rendu auprès des clients et du personnel intermittent.

Profil recherché

Vous possédez des compétences techniques liées à notre métier et connaissez le matériel Son. Vous témoignez d’une expérience significative dans notre domaine d’activité.

Vous faites preuve de leadership, vous avez le sens du service et un bon relationnel.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et attentif à la sécurité.

Vous savez faire preuve de réactivité et vous adapter à différentes situations.

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir immédiatement

Rémunération selon expérience

Mutuelle

Restaurant d’entreprise

Poste basé à Roissy-en-France (95)

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à l’équipe RH, en précisant l’intitulé du poste à l’adresse : rh@dushow.com ■