Localisation : France, idéalement Paris – Ile de France.

Notre client, fabricant de renommée mondiale d’une large gamme d’équipements audio recherche un responsable commercial pour leur compte stratégique en France.

Votre mission sera de commercialiser et de développer leur gamme auprès de leur réseau de distribution, revendeurs magasins de musique (MI), installateurs …

Vous êtes à l’aise dans la négociation, savez convaincre et reconnaitre de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Vous êtes dynamique, rigoureux et autonome.

Votre organisation et suivi clients sont impeccables et vous disposez d’un excellent relationnel et sens du service client. De bonnes connaissances techniques sont nécessaires.

Orienté résultats, votre sens de la conquête, votre ténacité vous permettront de performer dans votre mission. Anglais courant nécessaire.

Pour postuler, envoyez votre candidature à isabelle@interfacio.com ■