SPECIALISTE PRODUIT – SUPPORT TECHNIQUE (H/F)

Audio-Technica recherche pour sa filiale française basée à Levallois-Perret, un ou une spécialiste produit support technique.

Descriptif du Poste :

Au sein de l’équipe Application, Formation & Support, vous assurez le support technique pour les clients finaux d’Audio-Technica ainsi que pour les marques distribuées par la société sur la région EMEA, et en particulier pour les marchés Francophones. Vous veillez à la bonne résolution de leurs questions et préoccupations ; vous assurez la formation interne et externe et les démonstrations de produits sur demande des parties prenantes ; vous effectuez des tests de produits à des fins de familiarisation et de conformité à la législation et participez aux salons lorsque nécessaire.

Profil recherché

De formation Bac+2/Bac+4, vous bénéficiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans un rôle similaire dans le domaine de l’Audio ou bien vous justifiez d’une formation de type école d’Ingénieur du son avec des stages représentatifs sur une activité identique ou voisine.

Connaissance technique des produits Audio

Compétences informatiques, y compris la connaissance des bases de données

Expérience dans l’utilisation et la compréhension des produits audio numériques et analogiques.

Excellent communiquant pour aussi bien parler avec des professionnels que des utilisateurs finaux grand public.

Bon esprit d’Analyse afin d’apporter la solution et résoudre les problèmes des utilisateurs

Organisé et méthodique avec une excellente attention aux détails.

Motivé à travailler en équipe.

Capacité à hiérarchiser des tâches multiples, à travailler sous pression pour respecter les délais et les besoins des clients.

Excellente maîtrise de l’anglais indispensable.

Contact

Si vous êtes intéressé par ce poste, Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à notre cabinet de recrutement PF Conseil – pf-conseil@orange.fr – sous la référence : 4949AT ■