TECHNICIEN DE MAINTENANCE SAV (H/F)

Tu aimes l’électronique et souhaites intégrer une équipe d’experts SAV ? Tu as un esprit d’analyse, tu es minutieux et tu apprécies le milieu du spectacle et de l’audiovisuel ? Tu recherches un poste en CDI ? Alors continue de lire, cette annonce est faite pour toi !

Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, nos 220 collaborateurs offrent une expertise sur des métiers très diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo et la structure.

Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre équipe SAV Son, en recrutant un Technicien de maintenance (H/F). Ce poste est basé au siège social de l’entreprisse, à Roissy-en-France (95).

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable SAV, au sein d’une équipe de 6 personnes, tu es principalement chargé(e) de :

Réaliser des travaux d’entretien préventifs et curatifs sur des matériels de location en son (consoles, enceintes, HF, etc.)

Réaliser des diagnostics de panne

Profil recherché

Formation technique en électronique de type Bac Pro, BTS ou DUT

Première expérience en tant que technicien SAV souhaitée (alternance acceptée)

Connaissances techniques liées à l’électronique demandées, bases dans le domaine du Son appréciées

Goût pour le travail en équipe

Esprit d’analyse et sens du service

Capacité de rigueur, de patience et d’organisation

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir dès que possible

Rémunération selon profil

Mutuelle

Restaurant d’entreprise

Merci d’adresser ton CV par e-mail à l’équipe Ressources Humaines : rh@dushow.com, en précisant l’intitulé du poste. ■