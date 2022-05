Technicien Référent parc Son (H/F) en CDI￼

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge professionnel et aimeriez intégrer une entreprise de passionnés œuvrant au cœur du spectacle vivant, de l’évènementiel et de l’audiovisuel ? Vous souhaitez exercer un métier alliant technicité et leadership ? Vous recherchez un poste en CDI ? Alors cette annonce est faite pour vous !

Prestataire de services reconnu, Dushow s’appuie sur l’expertise de ses 220 collaborateurs afin de proposer des solutions techniques sur des secteurs diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo, la structure ou encore l’énergie.

Nous recherchons un Technicien Référent (H/F) au sein de notre parc Son. Ce poste est situé sur notre site de Roissy-en-France (95).

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable de parc Son, vous êtes principalement chargé(e) de :

Apporter un soutien au Responsable de parc Son (gestion des plannings et encadrement des équipes)

Apporter une expertise et un accompagnement technique aux équipes de Techniciens Son

Organiser et assurer les réceptions, préparations, entretiens du matériel et répartir la charge de travail

Garantir la bonne réalisation des préparations de matériel (respect des délais, des quantités et du niveau de qualité)

Gérer les stocks et les inventaires réguliers du matériel

Veiller à l’intégrité de l’inventaire et au bon fonctionnement du matériel

Garantir un accueil et un service de qualité auprès du personnel intermittent

Profil recherché

Vous possédez des compétences techniques liées à notre métier et connaissez le matériel Son. Vous témoignez d’une expérience significative dans notre domaine d’activité.

Vous faites preuve de leadership, avez le sens du service et un bon relationnel

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et attentif à la sécurité

Vous savez faire preuve de réactivité et vous adapter à différentes situations

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir immédiatement

Mutuelle

Restaurant d’entreprise

Rémunération selon expérience

Poste basé à Roissy-en-France (95)

Merci d’adresser votre CV par e-mail à l’équipe Ressources Humaines : rh@dushow.com en précisant l’intitulé du poste. ■