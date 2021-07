TOA, spécialiste du Public Address et Voice Alarm en ligne 100Volts, Intercom et Systèmes de conférences, pour améliorer son service client et faire face à une forte croissance de commandes, doit renforcer son équipe technique :

Nous recrutons, poste basé à notre siège à Villepinte (93), dès que possible un(e) :

TECHNICIEN(NE) en Électro-Acoustique (m/f/d)

Votre profil :

BAC + 2 (Électronique, acoustique, télécom)

3 à 5 ans d’expérience minimum

Anglais technique indispensable

Bonnes connaissances de l’Audio analogique, numérique, Systèmes et protocoles IP, Dante serait un plus.

Des notions ou la maitrise des logiciels suivants : Autocad, Ease, Ease Evac, Sketchup

Permis B obligatoire

Vos missions à l’issue d’un parcours de formation :

Analyse de cahiers des charges et élaboration de notre offre technique en relation avec la direction technique et l’équipe commerciale.

Programmation des systèmes, tests et contrôles en atelier pour validation du contrôle qualité avant expédition chez le client. Réalisation des dossiers techniques d’accompagnement (Schémas synoptiques, schémas de bornier, …)

Mise en service sur site des systèmes, réglages opérationnels in situ, modification des programmations sur site en accord avec le client, PV de réception sur site. (Déplacements à prévoir partout en France et à l’étranger)

Formation utilisateurs à l’issue de la réception sur site

Formation de stations techniques

Animé par le challenge, le sens du commerce et la passion de la technique, vous souhaitez vous inscrire durablement dans une entreprise à la renommée internationale qui saura récompenser vos efforts et vous faire évoluer.

Rejoignez-nous !

Période d’essai de 6 mois (CDD) + Contrat à durée illimitée (CDI)

Rémunération à définir selon profil

Véhicule d’entreprise pour les déplacements et prise en charge des frais

Tickets restaurants et Mutuelle familiale

Faites partie de nos talents de demain, en envoyant directement votre candidature (Lettre de motivation + CV + photo optionnelle) à Monsieur Stéphane Charles (info@toa-europe.fr). Vos demandes seront traitées de manière confidentielle.

Site web : www.toa.fr ■