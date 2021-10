TSE RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE LOCATION

Depuis 23 ans, TSE innove dans le domaine de l’ingénierie, la location et la vente de sonorisation, éclairage, vidéo.

Entreprise de 40 personnes, dynamique et reconnue pour son professionnalisme, nous sommes leader sur notre marché et en constant développement.

TSE cherche à renforcer son équipe par un(e) gestionnaire location.

Mission :

Le gestionnaire recense, organise et optimise le planning des flux du matériel de notre parc de location afin de garantir qualité et rentabilité. Il sous-traite et négocie le matériel manquant.

Formation et expérience :

Bac + 2 à 5 logistique et/ ou expérience dans nos métiers de la sonorisation, éclairage, vidéo.

Contraintes d’exercices :

Notre métier de l’événementiel est saisonnier et peut exiger des interventions en dehors des horaires habituels de travail.

Rémunération et conditions

CDI – – rémunération en fonction des compétences.

Candidature :

CV et lettre de motivation à info@tse-live.com ■