Relation Consultants et Prescripteurs, Audio Pro, France

A propos de la société :

Notre client, un fabricant de renommée mondiale dans les produits de sonorisation, créateur d’une large gamme de produits de sonorisation utilisés dans le monde, recherche un candidat pour la gestion des relations consultants et prescripteurs. Rejoignez une équipe de plus de 400 employés, formés de façon régulière et qui participent pleinement au développement de la société.

Lieu : France

A propos du poste :

En tant que « Relations Consultants et Prescripteurs », vous aurez les opportunités suivantes :

Identifier les influenceurs et prescripteurs clés dans le domaine de l’installation audio, construire et entretenir de solides relations avec ces derniers, tout en les maintenant informés sur le produits et solutions proposés.

Être ambassadeur de la marque, promouvoir la valeur ajoutée de ses services et solutions.

Suivre les appels d’offre et informer l’équipe commercial.

Identification, support et suivi de projets avec la collaboration des équipes commerciales et techniques. Faire remonter les informations venant du marché de l’installation.

A propos de vous :

Vous êtes établi dans l’industrie de l’audio professionnel en avant -vente et ou développement commercial et disposez d’un solide réseau.

Vous avez de bonnes connaissances techniques associées aux systèmes de sonorisation.

Vous disposez d’un excellent relationnel et sens du service client.

Vous êtes autonome, méthodique, réactif et savez influencer.

Vous maitrisez l’anglais.

Pourquoi postuler ?

Cette création de poste vient renforcer l’équipe en place afin de gagner de nouvelles parts de marché et renforcer l’image sur le territoire français.

https://interfacio.com/relation-consultants-et-prescripteurs/ ■