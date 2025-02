Notre objectif chez TOA est non seulement de pouvoir fournir à nos clients un équipement de haute qualité, mais aussi de leur assurer un son de toute première qualité. Que ce soit dans des écoles, des salles de concert, des aéroports ou des stades, notre système acoustique améliore la qualité de vie de millions de personnes en la rendant plus sûre chaque jour.

En directe collaboration avec notre société mère au Japon, nous développons, produisons et distribuons dans le monde entier des produits innovatifs qui perfectionnent la communication technique. Si vous aussi, vous voulez procurer un son d’expert, rejoignez-nous maintenant !

Nous recherchons un(e) Responsable commercial de secteur H/F pour rejoindre notre équipe commerciale et contribuer à notre croissance continue.

Vos missions :

Fidéliser et développer un portefeuille de clients sur la zone Paris IDF Sud et régions limitrophes · Accompagner les bureaux d’études techniques et les architectes dans la définition des besoins acoustiques et audio · Suivre les appels d’offres publics et privés, des devis à la mise en service · Veiller à la satisfaction client et assurer la fidélisation sur le long terme · Organiser votre activité de manière autonome, entre visites clients et préparation de dossiers techniques.

Votre profil :

Formation Bac+2 à Bac+4 avec spécialisation technique ou commerciale · Expérience confirmée dans un poste similaire, avec une appétence pour les projets techniques.

Compétences clés :

Expertise en fidélisation et relation client · Capacité à gérer un cycle de vente complet (analyse des besoins, négociation, suivi) · Connaissance des systèmes audio, acoustiques et courants faibles · Maîtrise des outils : Visio. Des notions sur SAP ou Ease sont des atouts · La maîtrise de l’anglais est un atout.

Qualités requises :

Excellentes aptitudes relationnelles · Passion et curiosité technique · Autonomie et esprit d’initiative · Adaptabilité · Rigueur et organisation.

Ce que nous vous apporterons :

Environnement de travail stimulant : une entreprise innovante et en pleine croissance · Développement professionnel : opportunités de formation et d’évolution · Culture d’entreprise : une équipe soudée et bienveillante.

Faites partie de nos talents de demain, en envoyant directement votre candidature (Lettre de motivation + CV + photo optionnelle) à l’adresse info@toa-europe.fr

Ou via ce lien :

https://la-recrue.talentview.io/jobs/ab9oxs?utm_source=linkedin

Les demandes reçues seront bien sûr traitées de manière confidentielle.

Et pour mieux nous connaître :

www.toa.fr/toa/carriere/

www.toa.eu (EMEA headquarter page)