Responsable du parc Son – Wissous (91)

De Préférence, société de conception et prestation son, dans l’événementiel, le luxe , la musique live, recherche un responsable pour son parc de matériel sur son site à Wissous.

Description du poste :

Il s’agit de gérer le parc son de la société, et plus précisément le suivi du matériel réseau audio et interphonie ( DANTE, Optocore, freespeak, Helixnet).

Position charnière entre les équipes commerciales, techniques, logistique et de conception,

sous la responsabilité du directeur technique.

– Observer et anticiper les plannings des opérations ainsi que la disponibilité du matériel.

– Proposer des alternatives en cas d’indisponibilité du matériel (équivalence, sous traitance).

– Encadrer les préparations du matériel lors des opérations.

– Suivre les stocks et proposer des investissements.

– Maintenir à jour le logiciel d’exploitation en fonction des stocks .

– Remonter les informations d’exploitation au directeur technique.

– Suivre plus spécifiquement l’évolution du matériel propre aux réseaux audio et à l’interphonie.

Profil recherché :

Rigueur, organisation, anticipation.

Bonne humeur.

Expérience de terrain.

Expérience de logistique.

Sens de la communication.

Capacité à gérer une équipe.

Capacité à hiérarchiser les priorités.

Maîtrise des outils audios.

Maîtrise des outils informatiques.

Maîtrise des outils réseaux.

Conditions d’emploi :

CCD de 6 mois, débouchant sur une embauche en CDI.

Rémunération selon expérience

Mutuelle

Tickets restaurant

Lieu de travail, Wissous 91320

Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à :

alain@depreference.com