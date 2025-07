Régisseur, chef de projet puis directeur technique auprès de prestataires du spectacle, Roman Stéphan a rejoint l’équipe Starway au poste de chargé d’affaires Ouest/Sud-Ouest. Originaire de la région bordelaise et avec plus de 12 ans d’expérience, il est joignable au 06 08 21 54 40 et par e-mail à rstephan@ starway.eu