Sono Media Group recherche un préparateur audiovisuel H/F

La société Sono Media Group / Ultravision opère depuis plus de 10 ans dans la prestation technique évènementielle.Du fait de notre maitrise pour l’ensemble des fonctions de l’ingénierie Son, Vidéo et Lumière, Ultravision est le partenaire privilégié des producteurs d’évènements tels que des concerts, festivals ou évènements sportifs.Dans le cadre de notre développement en région parisienne (Longjumeau) nous recrutons un préparateur audiovisuel.En plus de travailler avec des technologies de pointe, vos missions principales seront les suivantes :– Conditionner et préparer le matériel pour les événements.– Préparer, nettoyer et ranger le matériel son/vidéo et lumière dans notre espace de stockage.– Assurer les chargements et déchargements des matériels (VL/PL).– Contrôler régulièrement le bon fonctionnement des matériels tels que des murs de LEDs, projecteurs automatiques et équipements audiovisuels.– Effectuer l’inventaire.– Vous pouvez ponctuellement assurer les mises en situation et démonstrations du matériel pour nos clients.– Vous pouvez intervenir sur l’entretien, la réparation ou le test de matériel et vous avez des connaissances en électronique.Vous serez garant du bon fonctionnement et de la bonne présentation du matériel qui sera utilisé sur les événements.

LOGICIELS :

Locasyst – Facsysts – Autocad – Sketchup – Novastar – Led Studio (linsn) – Moncha – Pangolin – sunlite – grandMa.

PROFIL

Vous avez une connaissance du matériel audiovisuel et une expérience dans le milieu de la technique audiovisuelle.

Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre sens de l’organisation et votre rigueur, vous aimez travailler en équipe : Rejoignez-nous.

Type d’emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à définir suivant vos compétences.

Contact : Schneider Dionnys 06 08 43 07 49 – contact@ultra-vision.fr ■