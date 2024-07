Vous souhaitez rejoindre un acteur créatif, singulier et innovant des métiers du spectacle ? SPECTACULAIRES – Allumeurs d’images a besoin de vous !

Spectaculaires

Créée à Rennes en 1987, Spectaculaires est une entreprise porteuse d’une double culture : à la fois acteur historique de l’équipement scénique en Bretagne, mais également pionnier de la prestation de service pour le spectacle et l’événement, spécialisé dans la création d’événements culturels, patrimoniaux ou d’entreprises.

Installée en pays de Brocéliande, à 15 mn de Rennes, Spectaculaires compte aujourd’hui plus d’une trentaine de salariés permanents, et décline ses compétences autour de 3 activités :

Spectacle et événement : création de spectacles de projection d’images monumentales, de parcours nocturnes, de valorisation du patrimoine culturel et touristique, scénographies cousues main pour les événements culturels et corporatifs.

Prestation-location : prestation technique et location de matériels professionnels (son, lumière, vidéo, structure…)

Vente et équipement scénique : distribution, revente, installation, études, conseil et SAV de matériels professionnels (son, lumière, multimédia, structure, domotique, machinerie, réseaux…).

Spectaculaires, labellisée Prestataire Développement Durable, est engagée dans une démarche éco-responsable transversale à toutes ses activités, proposant des solutions techniques créatives, innovantes et soutenables pour notre environnement.

Spectaculaires est également engagée dans une démarche RSE pour une économie vertueuse, source d’avenir pour les humains et la planète.

Plus d’infos : www.spectaculaires.fr

Le Poste

Spectaculaires recherche un.e chargé.e d’affaires pour assurer le suivi et le développement du service Equipement Scénique (4 personnes). Rattaché.e à la Direction Générale, il.elle pérennisera le portefeuille existant, assurera la prospection commerciale pour conquérir de nouveaux clients et marchés, participera à la définition de la stratégie commerciale, renforcera les liens avec nos fournisseurs, encadrera le service…

Vous

De formation technique avec un profil commercial :

Vous avez de bonnes connaissances techniques dans l’un ou plu- sieurs de ces domaines : lumière, vidéo, sonorisation… · Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le secteur de la prestation ou de l’équipement scénique · Vous avez un excellent relationnel : vous aimez être dans un rôle d’interface et de conseil (clients, fournisseurs, services internes…) · Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, réactif.ve, avec une bonne maitrise de la gestion du temps · Vous savez à la fois travailler en autonomie et gérer une petite équipe vous êtes curieux.se avec un intérêt pour la culture, le spectacle · Vous êtes motivé.e par l’intégration d’une entreprise à taille humaine… et allumée !

Vos missions

· Assurer le développement du portefeuille client sur le territoire du Grand Ouest : Identifier et comprendre les besoins clients / Analyser, concevoir et proposer les solutions technico-commerciales adaptées aux projets avec l’appui du BET interne / Répondre aux appels d’offre et aux demandes de devis / Veiller à la rentabilité commerciale des projets, développer les synergies avec les autres chargés d’affaires internes (location, prestation), assurer le suivi des projets…

· Pérenniser et développer les relations fournisseurs : être l’interlocuteur et/ou le distributeur privilégié de nos partenaires techniques / Promouvoir l’image de Spectaculaires auprès du réseau professionnel / Assurer une veille technologique des solutions innovantes / Organiser des démonstrations…

· Suivre et coordonner l’activité du service : éditer et/ou vérifier les devis, factures, dossiers de présentation / Piloter l’équipe constituée d’une assistante commerciale, de deux techniciens (1 conseil, 1 programmeur), d’un magasinier et d’un alternant dans le domaine de l’audiovisuel.

Conditions

Poste en CDI à pourvoir pendant l’été 2024 ou à la rentrée · Lieux de travail : dans les locaux de Spectaculaires à St-Thurial, avec déplacements fréquents auprès de nos clients et prospects (grand ouest), nos fournisseurs, les salons professionnels… · Durée de travail : forfait jour · Salaire à valoriser en fonction de l’expérience (statut cadre) + véhicule de fonction · Avantages : tickets restaurants, mutuelle prise en charge par l’entreprise à hauteur de 75% , prime d’intéressement.

Spectaculaires-21 avenue Cossinade- F35310 St-Thurial | France- Tél : +33 (0)2 99 87 07 07 | spectaculaires@spectaculaires.fr | www.spectaculaires.fr |

Comment postuler ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à cette adresse : candidature@spectaculaires.fr en précisant dans l’objet « Candidature chargé.e d’affaires vente et équipement scénique » avant le 15 juillet. On attend de vos nouvelles !