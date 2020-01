Pour son magasin Parisien, STAR’S MUSIC recrute un responsable commercial sonorisation (H/F) en CDI et à temps plein.

LES MISSIONS :

Au sein de notre magasin Star’s Music Paris, vous assurez les fonctions suivantes :

– Supervision et agencement de l’espace sonorisation ainsi que des stocks

– Accueil de la clientèle

– Vente à la clientèle

– Mise en rayon et promotion de nos produits

– Encaissements

– Promouvoir la marque Star’s Music

– Concertation et rapprochement régulier avec la Direction

– Concertation et rapprochement régulier avec les équipes marketing et chefs produits.

LE PROFIL RECHERCHÉ :

– Expérience de 2 ans minimum en tant que commercial terrain ou sédentaire

– Maîtrise de la vente

– Goût du challenge

– Autonomie et sens de l’initiative

Envoyez votre CV par email à recrutement@stars-music.fr en précisant dans l’objet “Candidature RESPONSABLE COMMERCIAL SONORISATION PARIS”

