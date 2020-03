STARWAY recrute un Chef Produit.

Votre expérience et votre maîtrise technique de l’éclairage et de l’image professionnels sont vos principaux atouts pour devenir Chef Produit dédié à notre marque Starway.

Votre mission

• Développer le rayonnement de la marque sur le marché national et international

• Assurer l’installation, la démonstration, la promotion et la formation des produits auprès de notre clientèle, sur leur lieu de vente, dans les salons et événements nationaux et internationaux

• Assurer la relation avec les prescripteurs, les distributeurs étrangers, la presse professionnelle, les leaders d’opinion et V.I.P.

• Assister le contrôle et la mise à jour des produits

• Collaborer étroitement avec nos fabricants et l’ensemble de nos services marketing, communication et commerciaux

Votre Profil

• Connaissance technique de l’éclairage et de l’image professionnels

• Bon relationnel et dimension pédagogique indispensables à votre mission de démonstrateur auprès des revendeurs, distributeurs, V.I.P. et écoles

• Vous êtes dynamique, curieux & rigoureux

• Anglais lu, parlé, écrit

• Permis B

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI, localisé à Montévrain, 22 Rue Edouard Buffard (77), avec déplacements réguliers à prévoir en province ou à l’étranger.

Véhicule à disposition.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr