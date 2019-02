GPS Techniques d’evenements recherche un(e)

Technicien Evènementiel Polyvalent / Opérateur Son

Remplacement d’un départ à la retraite / Immédiatement

MISSIONS A RÉALISER

Sonorisation d’évènements (avec permanence technique) : – Sportifs – Salons, Foires, Conférences…

Mise en place de Car-Podiums / Scènes (avec permanence technique)

Rangement et entretien / nettoyage du parc matériel sur les 2 agences.

TACHES A EFFECTUER

Préparation du matériel pour assurer les prestations techniques selon un bon de prépa et des plans, Installation de matériel son, vidéo, scénique, lumière afin d’assurer la prestation technique selon un cahier des charges pré-défini.

Rangement du matériel avec entretien courant et nettoyage du parc matériel.

Transferts de matériel entre les 2 sites et enlèvement/retour de sous-traitances.

COMPETENCES

FORMATIONS

BTS Audiovisuel ou Formation aux métiers du spectacle Post-Bac.

PERMIS

Permis B exigé, Permis C préférable (ou prise en charge de la formation par l’entreprise)

COMPETENCES TECHNIQUES

Etre à l’aise avec les technologies modernes / l’informatique / le numérique.

QUALITES RELATIONNELLES

Sociable, contact facile avec les clients et les intervenants extérieurs.

APTITUDES REQUISES

Grande autonomie, Méthodique, Sens de l’organisation.

AUTRES

Etre à l’aise pour diffuser de la musique, des bandes sons, des jingles adaptés à l’événement.

S’adapter aux méthodes/techniques de travail de l’entreprise

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Travail seul ou en équipe.

Site principal à La Garnache, et parfois site de la Roche.

Déplacements principalement en Vendée et départements voisins

et quelques missions au-delà mais surtout en France.

MOYENS / OUTILS DE TRAVAIL

Car-Podiums (porteur 19T)

Différents fourgons 5 à 20 M3

Consoles numériques (type X32/M32) ou analogiques

Systèmes sons Coda, Bose, L Acoustics, systèmes de diffusion Public Adress (100V)

Liaisons HF Diverses

Matériel vidéo (écrans, vidéo proj., moniteurs, réceptions paraboles…)

DUREE / PERIODE DE TRAVAIL

CDI – 35H/semaine

Travail les week-ends (récupération en semaine); travail de jour, rarement de nuit.

Quelques missions de plusieurs jours consécutifs (2-3 jours) dont 2 ou 3/an (jusqu’à 8 jrs consécutifs).

REMUNERATION

Selon profil / expérience

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : secretariat@gps-evenements.com et de nous préciser vos disponibilités pour un éventuel entretien.