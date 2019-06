Technicien spécialisé en éclairage (H/F) – Atelier de fabrication

Poste à 90% du temps en atelier + 10% sur chantierType de contrat proposé : CDD de 6 mois (Remplacement)Lieu : 65 Quai Blanqui – 94140 ALFORTVILLE

La société :

Ambiance Lumière, société fondée en 1979, concepteur et fabricant de luminaires spécialisé dans l’éclairage architectural.

Le poste :

Intégré(e) à une équipe d’atelier composé de 8 à 10 personnes, et sous le pilotage du Responsable de production, vos principales missions seront :

En atelier :

1 – Production :

– Préparation du poste de travail et nettoyage de l’atelier en fin de journée

– Vous fabriquez des luminaires en petite série, selon l’ordre de fabrication (petite mécanique, câblage et assemblage)

– Effectuerez les tests, mesures et contrôles qualité des fabrications

– Remonterez les anomalies et serez force de propositions pour amélioration

– Emballage

2 – SAV

– Diagnostiquerez les dysfonctionnements des luminaires en SAV et mettrez en place les solutions techniques

En déplacement :

– Participerez aux réglages des luminaires sous la direction d’un éclairagiste

– Serez en charge du contrôle du câblage client

– Et de la programmation DMX

– Garantirez la bonne fin, la qualité et la livraison dans les délais des opérations qui vous sont attribuées

Profil recherché :

5 à 10 ans d’expérience dans le domaine technique (éclairage, animation, lumineuse et micromécanique, électromécanique dans la robotique, câblage aéronautique …) et autodidacte.

Par ailleurs, une forte capacité d’adaptation, le savoir-vivre, le travail en équipe, l’implication, l’autonomie, la disponibilité, la ponctualité, l’organisation, la rigueur seront de solides atouts pour réussir dans ce poste.

Permis B (Souhaité)

Diplômes souhaités :

BAC technique type électrotechnique

CAP électrotechnique.

Rémunération selon profil, à négocier

Basé à 94140 ALFORTVILLE avec les déplacements : Paris et en province.

Les candidatures sont à adresser à ab@ambiance-lumiere.com ■