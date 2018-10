TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) Bordeaux (33)

Au sein d’une équipe dynamique, vous aurez en charge le développement de la société KINESIK et de ses produits LED de haute technologie.Vous serez formé sur nos produits LED (écrans et éclairages) processeurs et logiciels d’exploitation.

MISSIONS : Contacts et rendez-vous clients • Recherche de nouveaux clients • Gestion et suivi fichier clients • Salons • Établissements des devis et plans d’installations • Suivi des commandes et livraison matériel • Préparation des équipes de chantier (personnel – rendez-vous chantier – organisation – liste matériel…)

COMPÉTENCES : Esprit d’équipe et initiative • Autonome, organisé, rigoureux, minutieux • Très bonne faculté d’adaptation • Très bon relationnel client et présentation

COMPÉTENCES SOUHAITÉES : Anglais (niveau scolaire) • Informatique : pack office – locasyst – photoshop

• Permis B obligatoire

Contrat : CDD évolutif CDI à temps complet

Rémunération : selon profil et expériences

Début : Dès que possible (idéalement janvier 2018) Avantages : Téléphone – Ordinateur – Véhicule de société pour vos rendez-vous Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation à Michel Larvoire kinesikmichel@gmail.com