Vendeur téléconseiller H/F

Description du poste

Pour faire face à l’accroissement de notre activité, SonoVente.com renforce son équipe et recrute des Vendeurs/Téléconseillers (H/F)

Vous serez entouré(e) de passionnés de sonorisation, d’éclairage, d’instruments de musique et de matériel DJ au sein d’un open space.

Poste basé à Palaiseau (91).

Au sein de l’équipe commerciale, vos missions seront de :

Accueillir et écouter le client sur la nature de sa demande

Guider et conseiller le client vers les produits correspondant à ses besoins

Garantir le service et la satisfaction client

Suivre les envois des commande et gérer les impondérables de livraison

Votre profil

Vous avez le sens du service et du travail bien fait. De nature rigoureuse et autonome, vous êtes conscient de la satisfaction client au sein d’une entreprise leader en VPC.

Vous possédez également :

– Un bon relationnel client à toute épreuve

– Minimum 2 ans d’expérience dans le commerce

– Vous êtes passionné et utilisateur de matériel de home studio, sonorisation, éclairage, deejay et/ou instruments de musique

– Vous êtes à l’aise avec l’anglais écrit et oral

– Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

– Vous êtes motivé, autonome et déterminé

– Vous avez envie de vous investir au sein d’une équipe jeune et dynamique.

Conditions



– Type de contrat : CDI, CDD

– Date de démarrage : dès que possible

– Lieu de travail : Palaiseau (91)

Contact : romain@sonovente.com ■