E-commerçant spécialiste sur la vente de matériel de sonorisation, DJ, éclairage, home studio et instruments de musique, SonoVente.com partage sa passion avec ses clients, partenaires et collaborateurs depuis plus de 25 ans.

SonoVente.com c’est 130 collaborateurs, un site multilingue, un réseau de 20 magasins agrées, 550 marques et 60 000 références et bien d’autres choses à découvrir.

Vous souhaitez travailler dans la vente et dans un secteur qui vous passionne ? SonoVente.com Metz cherche à agrandir son équipe et à accueillir une nouvelle recrue, pourquoi pas vous ? Si vous voulez nous rejoindre en tant que chargée de Vendeur(se) musicien H/F en temps plein, nous vous laissons lire ce qui suit :

Vous serez entouré(e) de passionné(e)s de matériel de studio, de sonorisation, d’éclairage, d’instruments de musique et de matériel DJ !

Au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront de :

Accueillir et écouter le client sur la nature de sa demande

Guider et conseiller le client vers les produits correspondant à ses besoins

Garantir le service et la satisfaction client

Assurer les encaissements

Assurer la bonne tenue du magasin et des produits qui y seront exposés

Développer un CA et atteindre un objectif de marge

Participer à la création et la mise en place d’offres commerciales

Votre profil :

Vous avez le sens du service et du travail bien fait. De nature rigoureuse et autonome, vous êtes conscient de la satisfaction client au sein d’un groupe leader en VPC.

Vous possédez également :

Expérience et diplôme liés aux commerces

Un bon relationnel client à toute épreuve, vous avez le sens du service

Vous êtes passionné(e) et utilisateur(trice) de matériel d’home studio, sonorisation, éclairage, deejay et/ou instruments de musique

Vous êtes à l’aise avec l’anglais écrit et oral

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

Vous êtes motivé(e), autonome et déterminé(e)



Ce que nous offrons :

Une immersion totale dans nos processus et outils, avec un accompagnement qui vous prépare à relever les défis les plus ambitieux.

Une prime de participation, parce que nous croyons que votre contribution doit être reconnue.

Avantages collaborateurs avec des offres préférentielles pour la billetterie, parcs d’attraction etc…

Un processus de recrutement optimisé pour vous garantir une intégration rapide et efficace.

Notre vision :

Nous sommes en quête de personnalité avant tout. Chez SonoVente.com, chaque membre de l’équipe contribue à une vision audacieuse et durable.

À compétences égales, le poste est ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapés (RQTH).

Si vous êtes prêt(e) à relever des défis, postulez maintenant.

recrutement@sonovente.com