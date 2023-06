Wohler lance une série de monitorings rackables avec mixeur virtuel intégré. La série iAM-SUM existe en 8, 16 ou 32 canaux et l’écran 7’’ permet d’afficher des potentiomètres virtuels gérant des canaux mono ou stéréo. L’afficheur visualise jusqu’à 32 bargraphs, la mesure du loudness et de la phase sur les canaux stéréo. En standard, le iAM-SUM accepte une entrée 3G-SDI et en option des entrées analogiques, AES3, MADI, Dante, Ravenna, SMPTE-2110 et SMPTE-2022-7. L’ergonomie permet un accès rapide au contrôle du niveau des différents canaux et au rappel de presets. Le iAM-SUM est particulièrement adapté pour un car vidéo, une installation fixe ou un poste de contrôle de qualité.