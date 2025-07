La série Arena de WorkPro, certifiée IP54, propose des enceintes coaxiales (6”, 8”, 10”, 12”) en polyvinyle étanche avec grille hydrophobe et filtre scellé. Puissance : 300-600 W (basse impédance) ou 60-200 W (100 V). Un caisson de basses tropicalisé complète la gamme, idéale pour des installations intérieures et extérieures exigeant fiabilité et performance sonore.