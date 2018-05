FBT Vertus CS1000

PRÉSENTATION

Pour la réalisation de son système, FBT utilise principalement le bois comme matériau de construction. Le caisson répond à une géométrie et une ergonomie assez classiques pour un sub. De face, il est difficile de l’identifier comme le composant d’un ensemble colonne. Sa forme classique de cube allongé à l’horizontale et muni de deux grosses poignées latérales nous font penser à un caisson de grave lambda. Cette impression est renforcée par l’absence de mixette intégrée. Le satellite, en bois, ne s’intègre pas dans une ligne continue de forme colonne. Il est fixé sur un mât et relié au caisson par un simple câble speakon. Le tube est en trois parties, dont une télescopique. L’une des extrémités est vissée dans le sub, l’autre munie d’une platine destinée à recevoir le satellite et à l’angler par rapport au sol. Si ce dernier est facile à mettre en place, son extraction hors de sa platine peut en revanche demander plus de dextérité ou d’expérience. Les éléments du mât se rangent dans une housse fournie avec l’ensemble. Elle prend place en compagnie du satellite dans un espace prévu à cet effet à l’arrière du sub. Les dimensions mais aussi la masse de l’ensemble justifient la présence de deux personnes pour la manipulation. Une fois arrivé à destination, le montage de ce kit est rapide et sans difficulté majeure. FBT propose en option une housse pour le sub, un trolley et plusieurs pièces mécaniques pour suspendre, accoupler deux satellites ou les fixer au mur.