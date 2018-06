FL Group investit davantage dans Robe

FL GROUP ET ROBE, UNE AFFAIRE QUI ROULE

En seulement quelques années, FL group est devenu une société qui compte dans le domaine de la prestation technique et de la location de matériel scénique. Aujourd’hui, l’entreprise basée à Morangis dans le 91 continue de faire grossir son parc de location et choisit d’investir dans les nouveautés ROBE.

Déjà bien équipé en projecteurs tchèques, FL Group poursuit donc ses investissements avec une nouvelle commande de 48 BMFL WashBeam, 96 LEDBeam150 et 48 MegaPointe. François Lamberdière, fondateur et dirigeant explique ce choix qui lui permet de passer à plus de 100 BMFL : « Aujourd’hui, le marché est là dessus

car on est sur ce qui se fait de mieux. J’avais déjà 56 BMFL Blade et là je prends du WashBeam pour sa polyvalence. »

La polyvalence, maître-mot des produits Robe, séduit les professionnels. Alors la marque au point rouge enfonce le clou avec le LEDBeam 150, la nouvelle petite lyre ultra-polyvalente avec un incroyable zoom qui passe d’un beam de 3,8°à un wash de 60°. « Le poids et la taille sont aussi des facteurs très importants.

Avec le LEDBeam 150, je peux mettre un flight de 8 là où je mettais un flight de 6 avec des produits comparables. »

Après avoir lancé Sound Light Evenement en 2012, François a progressivement fait grossir son projet en reprenant d’autres sociétés semblables comme Interdits de Nuit, Artificiel Techologies, FX Concept ou Event-Déco pour la partie décoration.

La création de FL Group il y a 2 ans visait à structurer la société autour des savoir faire acquis au cours des années.

La croissance de son parc matériel avec des produits à succès comme les séries Pointe, BMFL ou PATT de Robe, montre que FL Group vise à développer davantage la partie location pour devenir une référence dans ce domaine.