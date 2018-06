HK AUDIO LUCAS 2K15

La gamme d’enceintes de la marque HK Audio est très vaste et va de la plus petite enceinte d’installation IL60 aux systèmes line-array Cosmo C10 conçus pour les tournées. La gamme Lucas (Lightweight Ultra Compact Active System) existe maintenant depuis plus de vingt ans. La qualité et la fiabilité de ces enceintes n’est donc plus à démontrer ! C’est à une mise à jour de cette gamme que nous nous intéressons ici. Deux systèmes la composent, le Lucas 2K15 et le Lucas 2K18. La différence entre ces deux modèles étant, vous l’aurez deviné, la taille du haut-parleur situé dans le caisson de basses.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Comme à l’habitude de HK Audio, ce système est amplifié et il est composé d’un caisson de basses qui contient l’amplificateur pour tout le système et de deux satellites pour les fréquences médiums/aigus. Le caisson de basses est équipé d’un haut-parleur de 38 cm pour le modèle Lucas 2K15 et d’un 46 cm pour le modèle Lucas 2K18. Ce dernier peut fournir 128 dB SPL en crête pour des fréquences allant de 39 Hz à 130 Hz (± 5 dB) ; le 2K15, quant à lui, est capable de fournir un niveau de 129 dB SPL en crête mais pour des fréquences allant de 44 Hz à 130 Hz (± 5 dB). L’amplificateur est de classe D et délivre une puissance totale de 670 W RMS (2 000 W en crête).