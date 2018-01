Human Song

Pour nous, l’histoire avait démarré sur le stand Lawo au Pro Light & Sound. Hervé de Caro nous demande si nous serions intéressés par un tournage insolite : un groupe de rock post-alternatif va effectuer une captation son et image dans un gouffre, acheminant à dos d’homme tout le matériel : instruments, praticables pour les deux batteries, technique, éclairage. Il nous brosse un tableau tellement convaincant qu’on lui dit : « Banco, tu préviens la prod ? » Avec son regard de Droopy et son demi-sourire, il répond : « La prod ? Mais tu l’as devant toi. » Rendez-vous est donc pris en mai sur le site où le tournage doit s’enregistrer en deux jours avec l’installation du matériel et les balances pour la première journée, tournage et démontage pour la seconde. L’idée étant de diffuser le clip promo sur Internet en prévision d’un album à venir.