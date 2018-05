PRÉSENTATION

La JBL Eon One Pro adopte un design très rectiligne, sobre, compact, et faisant appel principalement au polypropylène. Les trois éléments de la colonne se rangent à l’arrière du caisson, rien ne dépasse. Un rabat faisant office de poignée vient verrouiller cet ensemble. Il protège aussi la mixette située en partie sur le dessus du caisson. Ergonomiquement c’est très bien fait, d’autant plus que JBL propose une housse pour le transport elle aussi très bien pensée. Réalisée en deux parties, la base munie de roulettes peut rester en place sur le sub pendant l’exploitation.

Les deux parties de housse sont vendues sous deux références distinctes, il est pourtant difficile de n’en utiliser qu’une seule. Les dimensions compactes de ce système en facilitent grandement la manutention. La mise en place des éléments colonne ne présente pas de difficulté particulière. Les éléments intermédiaires sont interchangeables. La poignée rabattable, en position verticale, fait office de support de tablette numérique. Autre point marquant, l’Eon One Pro est autonome. Elle est équipée d’une batterie et peut donc fonctionner en tout lieu sans alimentation secteur. Et malgré la présence de cette batterie, la masse de l’ensemble reste raisonnable.