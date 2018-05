LE JURIDIQUE AU SERVICE DE LA MUSIQUE

Cette 6e édition des Contrats de la musique que l’on doit à Pierre-Marie Bouver, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, est actualisée notamment des modifications au contrat d’enregistrement phonographique et aux web radios, apportées par la loi Création du 7 juillet 2016, et des dernières jurisprudences. Au sommaire : l’édition musicale, la production phonographique, les contrats avec l’artiste, le licencié, le distributeur, la musique en ligne, la production audiovisuelle, le spectacle vivant, la gestion de carrière et la pratique des contrats de droits multiples. Une édition au prix de 39 € TTC, à mettre entre toutes les mains de ceux qui œuvrent dans le milieu de la musique, des artistes-interprètes aux auteurs, en passant par les éditeurs, producteurs, managers… ■