Le système de tracking automatique de Naostage a été exploité pour automatiser un ensemble d’effets d’éclairage, de son, de vidéo et média en temps réel dans le cadre du dernier Montreux Comedy Festival en Suisse. Le système tel qu’il a été fourni comprenait trois éléments : Kapta, une barre de détection 3D qui scanne en temps réel ; Kore, une unité informatique d’IA qui reçoit les données du capteur et détecte, identifie et suit automatiquement les personnes se déplaçant dans la zone de suivi ; et Kratos, un logiciel utilisateur complet pour la conception et la gestion de projets, y compris les interactions avec des dispositifs externes tels que des consoles et des serveurs multimédia.