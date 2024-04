Le MXR 4500 est une unité maître DSP. Elle est disponible en trois modèles avec deux, quatre ou six amplificateurs de puissance RCF Classe D+. La technologie des systèmes DXT et leurs options de configurations polyvalentes sont adaptées pour garantir la sécurité pour les structures de petite et moyenne taille avec un son de haute qualité. Que ce soit pour une installation nécessitant une unité murale compacte ou une configuration en rack plus étendue, ces systèmes offrent une solution évolutive et rapide à installer, qui répond aux normes de sécurité incendie EN 54-16 et EN-54-4.