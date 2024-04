Ce petit microphone cravate sans fil pour smartphone est conçu pour les vidéastes et journalistes mobiles. Il permet une captation sonore sur un ou deux canaux (jusqu’à 30 m de portée), proposant en option un récepteur pour une compatibilité étendue avec les équipements dotés d’un port USB-C ou d’une prise jack 3,5 mm.

Le MoveMic pèse 8,2 g et mesure 46 x 22 mm. Il est certifié IPX4, et les paramètres audio tels que le gain, l’égaliseur, le compresseur, le limiteur, et la réduction du bruit peuvent être configurés. L’enregistrement et la diffusion en direct du contenu sur Facebook depuis l’application mobile MOTIV Video est prévue pour le printemps 2024, avec une intégration de diffusion en direct sur YouTube.