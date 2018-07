Système Coda Audio APS

De la plus petite enceinte d’installation au plus gros système line array en passant par les systèmes de retours de scène, les enceintes colonnes et les systèmes d’amplification, Coda Audio produit des enceintes audio pro et peut couvrir l’ensemble des besoins en sonorisation. La gamme des systèmes de diffusion de façade comprend trois modèles de line array (du plus gros au plus petit, allant de l’AiRAY au TiRAY en passant par le ViRAY) ainsi que le système APS (Arrayable Point Source) proposé depuis 2017. Ce dernier est capable d’être utilisé seul et en réseau horizontal ou vertical, c’est ce système que nous allons examiner ici.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Ce système APS est composé de deux enceintes – l’APS chargée de reproduire les fréquences allant de 50 Hz à 22 kHz (à -6 dB) et l’APS-SUB chargée de reproduire les fréquences allant de 28 Hz à 150 Hz (à -6 dB) – et d’un amplificateur Coda Audio Linus au choix parmi quatre modèles, nous y reviendrons. Commençons par décrire le plus simple, le caisson de basses APS-SUB. Il est composé d’un haut-parleur de 46 cm (18’’) de diamètre monté en radiation directe avec une charge bassereflex. L’accastillage est évidemment mécaniquement compatible avec l’APS afin de pouvoir s’y accrocher et il comprend également une embase pour accueillir un pied. Ce caisson de basses est capable de générer un niveau de pression acoustique de 138 dB SPL en crête à 1 m et a une sensibilité de 98 dB SPL mesurée à 1 m, pour 1 W électrique. Il peut supporter une puissance de 1 300 W AES sous 8 Ω, deux connecteurs Speakon sont donc présents à l’arrière de l’enceinte, le haut-parleur étant relié aux points 1+ et 1-. L’enceinte APS quant à elle est bien plus complexe. C’est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression acoustique de 137 dB SPL (pour les fréquences graves, sensibilité de 100 dB SPL 1 W/1 m) et 146 dB SPL (pour les fréquences médiums aigues, sensibilité de 111 dB SPL 1 W/1 m) en crête à 1 m.