Du 8 au 10 mai, Musicora, grand rendez-vous de la musique et des musiciens, revient à La Seine Musicale, en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine. Le grand public et les professionnels pourront profiter de trois jours d’événements gratuits et découvrir 200 exposants, répartis sur 3 500 m2, venus célébrer la musique et la pratique instrumentale. ■