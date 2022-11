FLUX:: Immersive permet un workflow complet pour la création et la production audio immersives avec Ableton Live. Un guide complet et des vidéos tuto ont été créés pour intégrer Ableton Live à SPAT Revolution, et 100 % des logiciels sont gratuits. ■

Disponible pour macOS uniquement, en téléchargement sur le site FLUX::

Ableton Live Tools pour la révolution SPAT