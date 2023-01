Adamson et MPM sur le « Indochine Central Tour »

La tournée « Central Tour » d’Indochine a enregistré des records d’affluence toutes disciplines confondues (concerts et sports) dans les stades où elle s’est produite. Au total, 417 799 personnes ont assisté aux six concerts de la tournée, pour laquelle Indochine s’est produit sur une scène centrale dans les cinq plus grands stades français. Un écran central à 360 degrés de plus de 2 000 m², le plus grand jamais réalisé pour un concert live, a été spécialement conçu pour les stades visités du 21 mai au 3 juillet. La scène demande cinq jours de montage et un jour et demi pour le démontage, le tout en travaillant 24 h/24. Le système de diffusion Adamson était composé de 156 e15, 48 e12, 16 S7, 48 e219, 44 e119. ■