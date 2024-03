Agora H-DC

Architecturée autour d’un processeur FPGA Zynq XZ7, la carte H-DC ajoute quatre horloges physiques de type boundary sur les ports 1 à 4 de Ghost-mk2. Ceux-ci s’intègrent entre le réseau et les points d’accès et fournissent quatre horloges physiques indépendantes. La latence ajoutée est inférieure à 10 ns. H-DC se contrôle directement via le logiciel Agora Controller. Cette extension garantie cinq ans trouvera sa place dans les applications live tout comme l’installation, les studios et le broadcast.