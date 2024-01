Plus petite que sa grande sœur Avantis mais tout aussi puissante, Avantis Solo intègre le moteur XCVI FPGA à

96 kHz, et propose la même architecture de 64 canaux et 42 bus, fonctionnant avec une faible latence de 0,7 ms, un traitement complet avec 12 moteurs d’effets RackExtra FX et le bundle de plugins dPack. Le tout logé dans le robuste châssis en alliage léger.