Allen & Heath élargit sa gamme de systèmes fixes

Les solutions audio pour les installations fixes d’Allen & Heath s’agrandissent et se combinent avec le DX88-P et l’AHM V1.4. Le DX88-P est un extenseur 96 kHz conçu pour les installations fixes. Il est doté de huit entrées micro/ligne et de huit sorties par connecteurs Phoenix. Il est dédié aux intégrateurs de systèmes, aux installateurs et aux concepteurs qui cherchent à augmenter les E/S analogiques d’un processeur de matrice audio AHM. La mise à jour du firmware V1.4 de la gamme AHM et de son system manager offre de nouvelles fonctionnalités de combinaison de salle. Son interface graphique permet de gérer des configurations allant jusqu’à 16 salles.